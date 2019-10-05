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İran: Irak'taki olayların arkasında Siyonistler var
İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Irak’ta 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardında Siyonistler ve terör destekçilerinin bulunduğunu belirtti. İran’ın...
DIŞ HABERLER 05.10.2019, 10:21
İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Irak’ta 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardında Siyonistler ve terör destekçilerinin bulunduğunu belirtti.
İran’ın Mehr ajansının haberine göre, İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden "Yıllardır Irak’ı güvensiz bir hale getirmeye çalışan yabancı düşmanlar, şimdi de bu ülkeyi başka bir şekilde dengesizleştirmek istiyor. Düşmanların Irak halkının meşru taleplerini yönlendirmesine izin verilmemeli. Hiç şüphesiz Irak'taki son olayların arkasında Siyonistler ve terörizminin destekçileri var” ifadelerini kullandı.
İran’ın Mehr ajansının haberine göre, İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden "Yıllardır Irak’ı güvensiz bir hale getirmeye çalışan yabancı düşmanlar, şimdi de bu ülkeyi başka bir şekilde dengesizleştirmek istiyor. Düşmanların Irak halkının meşru taleplerini yönlendirmesine izin verilmemeli. Hiç şüphesiz Irak'taki son olayların arkasında Siyonistler ve terörizminin destekçileri var” ifadelerini kullandı.
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