İran: Hürmüz Boğazı ya herkes için açık olacak ya da herkes için kapalı

Ekber Karabağ / Tahran, 23 Temmuz () - Petrol ihracatının ABD'nin baskılarıyla önlemesi durumunda stratejik Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı uyarısında bulunan İran, tehdidini yineledi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, "Hürmüz Boğazı ya herkes için açık olacak ya da herkes için kapalı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Temmuz ayı başında İsviçre'ye yaptığı ziyarette, İran'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmeye çalışan ABD için, "Yapabiliyorsanız, yapın sonucu görürsünüz" uyarısında bulunmuştu.

Ruhani'nin, "İran petrolünün ihraç edilememesi durumunda bölgedeki hiçbir devletin petrolünün ihraç edilemeyeceği" yönündeki sözleri, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması tehdidi olarak yorumlanmıştı.

Ruhani'nin bu çıkışına destek veren İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Cumhurbaşkanı'nın görüşleri, İran'ın politikalarını ve sisteminin yaklaşımını yansıtması bakımından çok önemlidir" dedi.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol nakliyatının yapıldığı en önemli güzergâhların başında geliyor. (Fotoğraflı)