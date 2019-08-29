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İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: En bağımsız ülkeyiz

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran’ın dünyanın en bağımsız ülkesi olduğunu; tüm sorunlara karşı kendi ayakları üzerinde durduğunu söyledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Bakıri’nin katıldığı bir askeri...

DIŞ HABERLER 29.08.2019, 07:44
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: En bağımsız ülkeyiz
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran’ın dünyanın en bağımsız ülkesi olduğunu; tüm sorunlara karşı kendi ayakları üzerinde durduğunu söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Bakıri’nin katıldığı bir askeri törendeki sözlerine yer verdi.

Bakıri, İran yönetimi ve halkının dik duruşunun Amerika’yı geri adım atmaya zorladığını belirterek, “İran hali hazırda dünyanın en bağımsız devleti. Tüm sorunlara karşı kendi ayakları üzerinde durmayı başardı” dedi.

Amerika’nın İran karşısında devamlı geri adım atmak zorunda kaldığını söyleyen Bakıri, ABD’nin prestij kaybı yaşamamak için bu geri adımları farklı sebeplere bağladığını söyledi.

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