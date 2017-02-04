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İran füze denemesi yapacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, çeşitli tür ve menzile sahip füze ve radar sistemlerini deneyeceği hava savunma tatbikatını başlattı. Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından "Velayet Savunucuları" adlı icra edilen tatbikat,...

İran füze denemesi yapacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu, çeşitli tür ve menzile sahip füze ve radar sistemlerini deneyeceği hava savunma tatbikatını başlattı.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından "Velayet Savunucuları" adlı icra edilen tatbikat, ülkenin orta kesiminde yer alan Simnan eyaletinde 35 bin kilometrekarelik bir alanda yapılıyor.

Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada, 5 günlük hazırlık aşaması sonrası yapılan tatbikatta, ağırlıklı olarak çeşitli menzillerdeki yerli radar ve füze sistemleri ile elektronik harp sistemlerin test edileceği belirtildi.

Tatbikatın, Tahran- Washington ilişkilerinin gerildiği döneme denk gelmesi dikkat çekti.

ABD yönetimi dün İran’ın son günlerde yaptığı füze denemesini gerekçe göstererek bazı İranlı şirket ve kişiler hakkında yaptırım kararı almıştı. Tahran da olaya misilleme olarak teröre destek veren bazı ABD’li şirket ve kişilere ambargo uygulayacağını açıkladı.

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