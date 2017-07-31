İran Dışişleri: İslam ülkeleri fikir ayrılıklarına rağmen Filistin meselesinin önceliğini unutmamalılar

Ekber Karabağ / Tahran, 31 Temmuz () - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yarın İstanbul'a geliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zarif'in Filistin'e ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere 1 Ağustos'ta İstanbul'da olağanüstü toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) oturumuna katılacağı belirtildi.

Açıklamada,"İslam ülkeleri, bazı fikir ayrılıklarına rağmen Filistin meselesinin İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu hiç bir zaman unutmamalılar. Bu mesele ancak İslam ümmetinin birliği ve İşgalci Siyonist rejimine baskıyla hallolur" ifadelerine yer verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye’nin çağrısı üzerine dışişleri bakanları düzeyinde yarın İstanbul’da olağanüstü toplanacak.