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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan seçim açıklaması:  Güzel bir haber

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Haziran () - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıyla sonuçlanan Türkiye'deki seçimleri değerlendirerek, "Erdoğan'ın zaferi güzel bir haber "...

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan seçim açıklaması:  Güzel bir haber

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Haziran () - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıyla sonuçlanan Türkiye'deki seçimleri değerlendirerek, "Erdoğan'ın zaferi güzel bir haber " dedi.
Basın toplantısında konuşan İranlı Sözcü, Türk halkının coşkulu bir şekilde seçimlere katılmasını övgüyle karşıladıklarını söyledi ve ekledi: "Yüksek katılımlı bu seçim, Türkiye'de daha fazla istikrar ve sebatın tesis edilmesi ve ekonomik kalkınma için temel olabilir. Türkiye'deki bu durum İran için hoş ve kabul edilebilir bir durum. Yeni durum, Türkiye'yle çeşitli alanlarda yaptığımız işbirliğini daha da genişletilmesinin habercisi olabilir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Sözcü Kasımi, Türk halkının seçtiği yeni hükümet için başarılar diledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yazılı bir mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. (Fotoğraflı)

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