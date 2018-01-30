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İran devlet televizyonunda tepki çeken öneri: "Erkeğinizin ayaklarını yıkayın”

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Ocak () - İran devlet televizyonunda, aile konularının ele alındığı programda, aile uzmanı kadın, hemcinslerinden kocalarını mutlu etmek için ayaklarına masaj yapıp, öpmelerini istedi.  Devlet televizyonunda dile...

İran devlet televizyonunda tepki çeken öneri: "Erkeğinizin ayaklarını yıkayın”

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Ocak () - İran devlet televizyonunda, aile konularının ele alındığı programda, aile uzmanı kadın, hemcinslerinden kocalarını mutlu etmek için ayaklarına masaj yapıp, öpmelerini istedi.  Devlet televizyonunda dile getirilen istek, büyük tepkiyle karşılanınca kanal yönetimi özür dilemek zorunda kaldı.
Devlet televizyonu Yazd kanalında konuşan aile uzmanı kadın, "Sevgili hanımlar erkeklerini bir ay boyunca enerjik olmasını istiyorsa, leğende ılık su hazırlayıp, içine gül suyu, deniz tuzu veya çok ileriye gitmek istiyorlarsa su yerine süt koyup, beylerinin ayaklarını yıkasınlar. Yavaş yavaş ayaklarına masaj verip, kurulayıp öpsünler. Kadınlar bu yöntemle ayaktan kocalarının kalbine ulaşmış olur" tavsiyesinde bulundu.
Kadın uzmanın " aşk büyüsü" olarak tanımladığı yöntem, başta kadın toplumu olmak üzere ülkede çeşitli kesimlerce büyük tepkiyle karşılandı.Gelen tepkiler üzerine kanal yönetimi bugün yazılı bir açıklama yaparak, halktan özür diledi.

Görüntü Dökümü:

- İran devlet televizyonunda aile uzmanı kadının hemcinslerine kocalarını mutlu etmek için tavsiyelerde bulunuyor

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