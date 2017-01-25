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İran devlet televizyonu sunucusu canlı yayında bayıldı

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Ocak ()-İran devlet televizyonunda sabah kuşağında canlı yayınlanan programda sunucu aniden bayılarak yere yığıldı. Devlete ait TV3’te eğlence ağırlıklı Şimdi Güneş (Hala Hurşid) adlı programın sunucusu...

İran devlet televizyonu sunucusu canlı yayında bayıldı

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Ocak ()-İran devlet televizyonunda sabah kuşağında canlı yayınlanan programda sunucu aniden bayılarak yere yığıldı.

Devlete ait TV3’te eğlence ağırlıklı Şimdi Güneş (Hala Hurşid) adlı programın sunucusu Rıza Raşitpur konuşma yaparken bayıldı.

Rahatsızlandığı vücut hareketlerinden belli olan sunucu, yanındaki sandalyenin üzerine elini koyup yayına devam etmeye çalışsa da ayakta durmakta zorlanıp yere düştü.

Yere düşen sunucunun yardımına hemen stüdyodaki davetli ve meslektaşları koştu.

Tansiyon düşmesi sonucu bayılan sunucunun kaldırıldığı hastanedeki sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

Muhabirin bayılma anı

TV KAYDI///

 

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