İran'dan Kerkük İl Meclisi'ne sert tepki:  Karar kışkırtıcı, uyarıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi'nin Irak Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararını, " tehlikeli ve kışkırtıcı" bir eylem olarak değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan yazılı açıklama, Kerkük İl Meclisi tarafından dün alınan kararın Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını ihlal eden " yanlış" bir karar olduğu savunuldu.

Açıklamada, " Uyarıyoruz, bölgede ve Irak'ın komşuluğunda yeni krizlere neden olabilecek her hangi bir eyleme katlanamayız" denildi.

Alınan kararın " tehlikeli ve kışkırtıcı " bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, " tüm taraflar Irak anayasasına bağlı kalıp, ihtilaflarını diyalog ve yasal yöntemlerle hal etmeli " ifadelerine yer verildi.