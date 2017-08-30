Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

İran'dan Kerkük İl Meclisi'ne sert tepki:  Karar kışkırtıcı, uyarıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi'nin Irak Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararını, " tehlikeli ve kışkırtıcı"  bir eylem olarak değerlendirdi. Bakanlık...

İran'dan Kerkük İl Meclisi'ne sert tepki:  Karar kışkırtıcı, uyarıyoruz
İran Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi'nin Irak Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararını, " tehlikeli ve kışkırtıcı"  bir eylem olarak değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan yazılı açıklama, Kerkük İl Meclisi tarafından dün alınan kararın Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını ihlal eden " yanlış" bir karar olduğu savunuldu.

Açıklamada, " Uyarıyoruz, bölgede ve Irak'ın komşuluğunda yeni krizlere neden olabilecek her hangi bir eyleme katlanamayız" denildi.

Alınan kararın " tehlikeli ve kışkırtıcı " bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, " tüm taraflar Irak anayasasına bağlı kalıp, ihtilaflarını diyalog ve yasal yöntemlerle hal etmeli " ifadelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314