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İran'dan Kandil açıklaması: Desteklemiyoruz

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Haziran () - İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta başlattığı askeri harekâtı desteklemediğini...

İran'dan Kandil açıklaması: Desteklemiyoruz

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Haziran () - İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta başlattığı askeri harekâtı desteklemediğini ifade etti.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İranlı Sözcü yaptığı yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, her türlü terörle mücadele eylemini desteklemesine rağmen, ilgili ülkedeki yasal hükümetin izni olmadan terörizmle mücadele bahanesiyle üçüncü bir ülke sınırları içine operasyon yapılmasını gayrimeşru bir eylem olarak görüyor" dedi.
İran'ın son kırk yıldır terörün kurbanlarından biri olduğunu söyleyen Sözcü Şikarçi şöyle devam etti: "Buna rağmen İran, terörist gruplarla mücadele için asla bir ülkenin egemenliğini ihlal edecek eylemleri desteklemeyecektir." (Fotoğraflı)

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