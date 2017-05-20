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İran'dan ilk seçim sonuçları: Ruhani açık ara önde

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Mayıs () - İran'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk sonuçlarına göre, mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açık ara birinci sırada bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre,...

İran'dan ilk seçim sonuçları: Ruhani açık ara önde

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Mayıs () - İran'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk sonuçlarına göre, mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açık ara birinci sırada bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, 2'si muhafazakar 2'si reformcu toplam 4 aday yarıştığı seçimlerde, Hasan Ruhani oyların yaklaşık yüzde 58'ini alarak birinci sırada bulunuyor.

Muhafazakâr kanadın desteklediği eski başsavcı İbrahim Reisi yüzde 40 oy oranıyla ikinci sırada bulunuyor. Açılan sandıklardan elde edilen ilk sonuçlara göre, Ruhani geçerli 25.182.310  oydan  14.619.848  oyla ilk sırada yer alırken, Reisi 10.125.855 oyla ikinci sırada yer aldı.

Diğer adaylar Mustafa Mir Selim 297.276 oyla 3'üncü ve Mustafa Haşimi Taba 139.331 oy oranıyla son sırana bulunuyor. Sayılan toplam 25,966,729 oydan, 784.419 oy geçersiz olduğu kaydedildi. Kesin seçim sonuçların gün içinde açıklanacağı belirtildi.

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