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 İran'dan 'duvar' açıklaması: Sınırdaki güvenlik ve istikrarı arttıracak her türlü eylemi olumlu karşılarız

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Mayıs () - Türkiye’nin İran sınırına duvar inşa etme projesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye tarafından sınırdaki güvenliği arttıracak her türlü eylemi olumlu...

 İran'dan 'duvar' açıklaması: Sınırdaki güvenlik ve istikrarı arttıracak her türlü eylemi olumlu karşılarız

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Mayıs () - Türkiye’nin İran sınırına duvar inşa etme projesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye tarafından sınırdaki güvenliği arttıracak her türlü eylemi olumlu karşılayacaklarını ifade etti.

Basın toplantısında ’nın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan İranlı Sözcü, Türk makamlarının sınıra duvar örme fikrini İran’la da paylaştığını ve bunu olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Sözcü Kasımi, “Duvar, sınırın sıfır noktasına inşa edilmeyecek ve Türkiye toprakları derinliğine kurulacak. Sınırdaki güvenlik ve istikrarı arttıracak her türlü eylemi olumlu karşılarız. Bu konuda koordinasyonun arttırılması için daha fazla ikili diyalog yapılmasından yanayız. Sınırın güvenliği hem İran ve hem Türkiye için önemlidir ve buna ilişkin her iki ülke tarafından gerekli çaba sarf edilmeli”  diye koştu.

Görüntü Dökümü:

-İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ’nın sınıra duvar inşa edilmesi sorusunu yanıtladı

 

 

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