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İran'dan ABD'ye ikinci "aslanın kuyruğuyla oynama" çıkışı

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Temmuz () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den sonra, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de,  ABD Başkanı Donald Trump'a "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" uyarısı yaptı. Bakıri,...

İran'dan ABD'ye ikinci "aslanın kuyruğuyla oynama" çıkışı

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Temmuz () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den sonra, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de,  ABD Başkanı Donald Trump'a "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" uyarısı yaptı.
Bakıri, yaptığı yazılı açıklamada, "Konuşlandıkları merkezler ve çıkarları İran'ın açık ve gizli savunma alanında bulunan düşmanlarımız ve özellikle ABD, aslanın kuyruğuyla oynamasın, aksi takdirde bölgede ve dünyada geniş kapsamlı düşünemeyecekleri bir cevapla karşı karşıya kalacaklar" dedi.
"Allah'a düşmanlarımızı aptallar arasından seçtiği için şükrediyoruz" diyen Bakıri, uyarılarını şöyle sürdürdü:
"ABD Başkanı, yanlış bir hesaplamayla, bedel ödemeden İran halkına baskı yapabileceğini düşünerek, İran'a karşı yeni ekonomik yaptırımlar, petrol ambargosu ve gizli başka komplolara hazırlanıyor.
"Bu tehditlerin uygulanması durumunda, dünyanın her köşesindeki kendi ve uşaklarının çıkarları İran İslam Devrimi destekçilerinin gücüne maruz kalmış olacak."
Tümgeneral Bakıri, İran'ın daima Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenliğinin garantörü olduğunu da söyleyerek, ülkesinin bu bölgede her türlü önlemi uygulama gücüne de sahip olduğunu vurguladı.
Önceki gün Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan Trump'ı, "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" ifadesiyle hedef almıştı. Trump ise Ruhani'yi Twitter üzerinden, "ABD'yi bir daha tehdit ederseniz, sonuçlarına katlanırsınız" ifadesiyle uyarmıştı.

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