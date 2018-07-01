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İran'dan ABD'nin petrol ambargosuna karşı yeni hamle

Ekber Karabağ / Tahran, 1 Temmuz () - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin petrol ambargosunu kırmak için devletin iç borsada ham petrol satışında bulunacağını ve özel sektörün buradan alacağı petrolü ihraç...

İran'dan ABD'nin petrol ambargosuna karşı yeni hamle

Ekber Karabağ / Tahran, 1 Temmuz () - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin petrol ambargosunu kırmak için devletin iç borsada ham petrol satışında bulunacağını ve özel sektörün buradan alacağı petrolü ihraç edebileceğini bildirdi.

Özel sektör müteşebbislerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Cihangiri, ABD'nin öncelikli hedefinin İran petrolünün satışını engellemek olduğunu belirterek," ABD'nin yaptığı iş bir psikolojik savaştır ve bu mümkün olan bir şey değil. Uluslararası dengeleri bilen birisi bunun olamayacağını biliyor" dedi.

Arabistan'ı uyardı: Bir gün bedelini ödeyecek

Dünya piyasalarındaki petrol arzının karşılanması için ABD ve Suudi Arabistan işbirliğine değinen Cihangiri, " Bu mücadelede her hangi bir ülke İran'ın yerini almaya çalışırsa, İran halkına ihanet etmiş olur ve bir gün bunun bedelini ödeyecek" diye uyarıda bulundu. (Fotoğraflı)

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