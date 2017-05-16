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İran'da seçim yarışı kızıştı: Bir aday daha seçimlerden çekildi

Ekber Karabağ / Tahran, 16 Mayıs () - İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından reformist İshak Cihangiri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani lehine seçimlerden çekilme kararı aldı. Ruhani'nin baş yardımcılığını...

İran'da seçim yarışı kızıştı: Bir aday daha seçimlerden çekildi

Ekber Karabağ / Tahran, 16 Mayıs () - İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından reformist İshak Cihangiri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani lehine seçimlerden çekilme kararı aldı.

Ruhani'nin baş yardımcılığını yapan Cihangiri'nin seçimlere Ruhani'yi desteklemek için katıldığı ve oylama tarihine kısa süre kala çekileceği daha önceden yüksek bir olasılık olarak değerlendiriliyordu.

Dün de seçimlerin en güçlü üç adayından biri olarak gösterilen Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, muhafazakârların ana adayı eski başsavcı İbrahim Reisi lehine seçimlerden çekildiğini duyurmuştu.

İki adayın çekilmesiyle, 4 adayın  kaldığı 19 Mayıs'taki seçim yarışının Ruhani ile Reisi arasında geçmesi bekleniyor.

İki diğer aday Mustafa Mir Selim ve Mustafa Haşimi Taba'ya  seçimleri kazanmalarına pek şans öngörülmüyor. Haşimi Taba ise aday olmasına rağmen oyunu Ruhani'den yana kullanacağını duyurdu.

 

(Fotoğraflı)

 

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