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İran'da reformcuların ikinci zaferi

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Mayıs () - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı olarak 19 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde, başkent Tahran'daki tüm kürsüleri reformcular kazandı. Reformcu ve ılımlı muhafazakarların oluşturduğu...

İran'da reformcuların ikinci zaferi

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Mayıs () - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı olarak 19 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde, başkent Tahran'daki tüm kürsüleri reformcular kazandı.

Reformcu ve ılımlı muhafazakarların oluşturduğu 21 kişilik "umut" listesi, Tahran Belediyesi Meclisi seçimlerini açık üstünlükle bitirdi.

Muhafazakar kanadın oluşturduğu listeden tek bir aday bile Tahran Belediyesi Meclisi'ne giremedi. Açıklanan resmi sonuçlara göre,  Tahran'daki "umut" listesinin birinci sıra adayı eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin oğlu Muhsin Rafsancani, 1 milyon 750 bin oyla birinci oldu. Bazı şehirlerdeki oy sayımı hala devam ederken, birçok  büyük şehirde reformcuların yerel seçimleri önde götürdüğü belirtiliyor. İran'daki yasalara göre, belediye başkanları söz konusu meclise seçilen kişiler tarafından belirleniyor.

Tahran Belediyesi 15 yıl sonra reformcuların oldu

Reformist kanadın Tahran'daki yerel seçimleri kazanmasıyla, muhafazakarların yönetiminde olan Tahran belediyesi  yaklaşık 15 yıl aradan sonra el değiştirerek reformcuların kontrolüne geçmiş oluyor.

İki zafer bir arada

Hasan Ruhani'nin yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilk zaferlerini elde eden reformcular, başta Tahran olmak üzere birçok  büyük şehirde belediye seçimlerini kazanarak ikinci zafer sevincini yaşamış oldular.

Görüntü Dökümü :

İran'daki  19 Mayıs'ta yapılan oy verme işlemlerinden görüntüler

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