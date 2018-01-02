İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, protestoların ve göstericilere müdahalelerin şiddetlendiği İran'da hükümetin eleştiri ve protestolara alan açması gerektiğini söyledi. Yaşananların ardından ABD Başkanı Trump, Twitter'da göstericileri destekledi ve, "Değişim zamanı" mesajını paylaştı. İranlı yetkililer, "Bir gösterici av tüfeğiyle polise ateş açtı, 1 polis öldü 3 polis yaralandı" açıklamasını yaptı.