İran'da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Ekber Karabağ / Tahran, 19 Mayıs () - İran’da halk 12. dönem cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de aday olduğu seçimlerde, 2'si muhafazakar 2'si reformcu toplam 4 aday yarışıyor.

80 milyon nüfuslu ülkede, 18 yaş üzerindeki yaklaşık 56,5 milyon seçmenin oy kullanabilecek. Oy verme işlemi yerel saatle sabah 08.00’de başladı.

4 adayın yarıştı seçimin favorileri Ruhani ve Reisi

İlk başta 6 adayın katıldığı seçim yarışı, biri muhafazakâr diğer reformcu iki aday çekilmesiyle 4 aday arasında geçiyor.

Tüm reformcu teşkilatların desteğini arakasına alan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve muhafazakâr kanadın ana adayı eski başsavcı İbrahim Reisi seçimlerin favori iki ismi olarak öne çıkıyor.

Diğer iki aday Mustafa Mir Selim ve Mustafa Haşimi Taba'ya seçimleri kazanmalarına pek şans öngörülmüyor.

2 aday çekildi

Daha önce adaylardan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Reis'i lehine ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Ruhani lehine seçimlerden çekilmişti.

Hamaney'den halka seçim çağrısı

Sabahın erken saatlerinde oy kullanan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, ülke geleceğinin halkın elinde olduğunu söyleyerek, halka geniş çapta seçimlere katılma çağrısında bulundu.

İki sandık kuruldu

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı olarak şehir konseyi üyelerini belirlemek için yerel seçimlere de yapılıyor. Belediye başkanları söz konusu konseye seçilen kişiler tarafından belirleniyor.

Görüntü Dökümü :

Tahran'daki oy verme işlemlerinden görüntüler