Ekber Karabağ / Tahran, 14 Mart () - Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Pazar günü İran'da düşen özel jette yaşamını yitiren kişilerin cenazelerinin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.
İran'da düşen uçak - Cenazeler Türkiye'ye gönderildi
Ekber Karabağ / Tahran, 14 Mart () - Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Pazar günü İran'da düşen özel jette yaşamını yitiren kişilerin cenazelerinin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.
14 Mart 2018 Çarşamba 09:56
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