İran'da döviz krizi sporu da vurdu: Sporcuların yurtdışına çıkışı kısıtlandı

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Temmuz () - İran Spor Bakanlığı döviz kurlarındaki aşırı artış nedeniyle federasyonlara gönderdiği talimatta, yüzde yüz gerek olmadıkça sporcuların yurt dışına gönderilmemesini talep etti.

Fars haber ajansının aktardığına göre, Bakanlık ayrıca yurtdışındaki tüm kamp ve hazırlık maçlarının iptal edilmesi talimatını verdi.

Federasyonlardan yeni bir sözleşme imzalamamalarını da isteyen Spor Bakanlığı, yeni memur alımlarının da durdurulması çağrısında bulundu.

Riyal tarihinin en düşük seviyesinde

Ülkede ABD'nin ekonomik ambargosuna bağlı olarak son aylarda sürekli değeri düşen İran para birimi riyal, dün yüzde 20'den daha fazla değer kaybederek tüm zamanların en dip seviyesini gördü.

Yılbaşında 43 bin olan Dolar/Riyal kuru, dün 115 bini aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Yaşanan olaylar üzerine dün gece bir açıklama yapan İran Merkez Bankası, olup bitenleri "ülke düşmanlarını komplosu" olarak değerlendirdi.



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