 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

İran'da döviz krizi sporu da vurdu: Sporcuların yurtdışına çıkışı kısıtlandı

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Temmuz () - İran Spor Bakanlığı döviz kurlarındaki aşırı artış nedeniyle federasyonlara gönderdiği talimatta, yüzde yüz gerek olmadıkça sporcuların yurt dışına gönderilmemesini talep etti. Fars haber ajansının...

İran'da döviz krizi sporu da vurdu: Sporcuların yurtdışına çıkışı kısıtlandı

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Temmuz () - İran Spor Bakanlığı döviz kurlarındaki aşırı artış nedeniyle federasyonlara gönderdiği talimatta, yüzde yüz gerek olmadıkça sporcuların yurt dışına gönderilmemesini talep etti.
Fars haber ajansının aktardığına göre, Bakanlık ayrıca yurtdışındaki tüm kamp ve hazırlık maçlarının iptal edilmesi talimatını verdi.
Federasyonlardan yeni bir sözleşme imzalamamalarını da isteyen Spor Bakanlığı, yeni memur alımlarının da durdurulması çağrısında bulundu.
Riyal tarihinin en düşük seviyesinde
Ülkede ABD'nin ekonomik ambargosuna bağlı olarak son aylarda sürekli değeri düşen İran para birimi riyal, dün yüzde 20'den daha fazla değer kaybederek tüm zamanların en dip seviyesini gördü.
Yılbaşında 43 bin olan Dolar/Riyal kuru, dün 115 bini aşarak tarihi bir rekor kırdı.
Yaşanan olaylar üzerine dün gece bir açıklama yapan İran Merkez Bankası, olup bitenleri "ülke düşmanlarını komplosu" olarak değerlendirdi.

(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar