Ekber Karabağ / Tahran, 6 Ocak () - İran'ın Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, depremin yerin 4 kilometre derinliğinde yerel saatle 06.03'te (TSİ 05.33) meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer deprem sonucu çöken bir evin enkazından 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Ölen kişilerin yabancı uyruklu Afgan vatandaşı oldukları kaydedildi. Olayda en az 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Depremin meydana geldiği Honc, İran'ın güneyinde Basra Körfezi yakınlarında yer alıyor.
İran'da deprem: 4 kişi öldü
Ekber Karabağ / Tahran, 6 Ocak () - İran'ın Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi,...
06 Ocak 2017 Cuma 11:02
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