Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir saldırısıyla ilgili açıklama
İzmir'de adliyesine saldırı: 2 terörist ölü ele geçti 2 ŞEHİT
Kahraman polis Fethi Sekin felaketi...
İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti
İzmir saldırısı Sosyal medyada patladı
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...

İran'da deprem: 4 kişi öldü

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Ocak () - İran'ın Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi,...

İran'da deprem: 4 kişi öldü

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Ocak () - İran'ın Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, depremin yerin 4 kilometre derinliğinde yerel saatle 06.03'te (TSİ 05.33) meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer deprem sonucu çöken bir evin enkazından 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Ölen kişilerin yabancı uyruklu Afgan vatandaşı oldukları kaydedildi. Olayda en az 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Depremin meydana geldiği Honc, İran'ın güneyinde Basra Körfezi yakınlarında yer alıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55