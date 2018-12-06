İran'da bomba yüklü araç patlatıldı: 3 ölü

İRAN () - İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar kentinde polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.
(FOTOĞRAFLI)
İRAN () - İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar kentinde polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. (FOTOĞRAFLI)
06 Aralık 2018 Perşembe 11:13
İRAN () - İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar kentinde polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.
(FOTOĞRAFLI)
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