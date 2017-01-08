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İran'da 3 gün yas ilan edildi

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Ocak () - İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin ölümü nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan edildi. Bakanlar Kurulu ayrıca Rafsancani’nin toprağa verileceği salı gününü resmi tatil ilan etti. Hayatını...

İran'da 3 gün yas ilan edildi

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Ocak () - İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin ölümü nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan edildi. Bakanlar Kurulu ayrıca Rafsancani’nin toprağa verileceği salı gününü resmi tatil ilan etti.

Hayatını kaybeden Rafsancani’nin naaşı hastaneden alınarak ülkenin kuzeyindeki Cemaran Hüseyniyesi’ne kaldırıldı.

Ülkedeki birçok yetkili ve Rafsancani’nin ailesi Cemaran’a gelerek Rafsancani için yapılan veda törenine katıldı.

Ailesi Gözyaşlarını Tutamadı

Törende Rafsancani’nin ailesi gözyaşlarını tutamadı. Cezaevinde 10 yıllık mahkûmiyet süresini geçiren Rafsancani’nin oğlu Mehdi, geçici izinle serbest bırakılarak babasının cenazesi başına geldi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ülkedeki birçok yetkili, Rafsancani’nin ölüm nedeniyle taziye mesajları yayınladı.

Rafsancani, bu akşam kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

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