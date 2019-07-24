Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

İran Cumhurbaşkanı Ruhani : Görüşmelere hazırız

İran () – Bugün gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında konuşan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “Görüşmelere hazırız, ancak görüşme adı altında teslim olmayacağız” dedi. Ruhani, "Defaatle vurguladığımız gibi, İran’ın...

İran Cumhurbaşkanı Ruhani : Görüşmelere hazırız

İran () – Bugün gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında konuşan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “Görüşmelere hazırız, ancak görüşme adı altında teslim olmayacağız” dedi.

Ruhani, "Defaatle vurguladığımız gibi, İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini azaltma kararı geçicidir. Diğer taraflar vaatlerini tamamen yerine getirdiği takdirde, önceki koşullara geri döneceğiz. Ekonomik savaşta ateşkes sağlanırsa, diyalog ile uzlaşı fırsatı doğabilir. Elbette bu konuda bazı arabulucu ülkeler var ve yazışmalar ile temaslar devam ediyor. Herkes müzakere fırsatını asla kaçırmayacağımızı bilmeli" dedi.

Ruhani,  yönetiminin asla, adil ve kanuna uygun şekilde gerçekleşen görüşme fırsatlarını kaçırmadığını ve bundan sonra da kaçırmayacağını vurgulayarak,  “Sorunları çözmek için adil ve kanuna uygun olarak gerçekleşecek bir görüşmeye tamamıyla hazırız, ancak görüşme adı altında teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ruhani, Umman Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin İran için önemli olduğunu belirterek,  “Kimseye, Körfez’de gerginlik çıkarma izni vermeyeceğiz, ancak askeri bir gerginlik ya da askeri bir hareket istemiyoruz” diye konuştu.  Öte yandan, konuşmasında düşürülen ABD droneuna da değinen Ruhani “Şu ana kadar yaptığımız hamleler karşı tarafın ihlalleri çevresinde gerçekleşti. Eğer ülkenin sınırlarının ihlali devam ederse, şartların gerektirdiği biçimde aynı şeyi tekrar yapacağız” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.