İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan'ı kutladı

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Haziran () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Ruhani, İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı mesajında, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halkınızın güven oyunu alarak Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini yeniden kazanmanızı içtenlikle tebrik eder, şahsınızın yeni cumhurbaşkanlığı döneminde iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesini temenni ederim" dedi.