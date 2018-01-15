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İran Cumhurbaşkanı ABD üzerinde "uzun süreli zafer" ilan etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD üzerinde "uzun süreli zafer" ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndaki (JCPOA) "korkunç hataları" düzeltmediği takdirde...

İran Cumhurbaşkanı ABD üzerinde "uzun süreli zafer" ilan etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD üzerinde "uzun süreli zafer" ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndaki (JCPOA) "korkunç hataları" düzeltmediği takdirde ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylemesinden bir gün sonra devlet kanalında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD yönetimi ve Trump, nükleer anlaşmanın temelini çürütemedi. Anlaşma İran için uzun süreli bir zaferdir" dedi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın görevdeyken imza atmış olduğu ve İran ile altı dünya gücü (ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin, Almanya) arasında gerçekleşen 2015 nükleer anlaşması, İran'ın nükleer programlarına getirilecek kısıtlamalar karşılığında ekonomik yaptırımlarını güçlendirirken ABD için bir dış politika başarısı olarak görülüyordu. 
Trump'ın anlaşmada "korkunç hatalar" olarak adlandırdığı değişikliğe gitme isteği İran tarafından reddedildi ve İran yönetimi anlaşmanın değiştirilemez olduğunu söyledi. (Fotoğraflı)

 

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