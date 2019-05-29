Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

İran: Bolton’un iddiası 'komik'

İran, Birleşik Arap Emirlikleri karasularındaki dört gemiye yönelik yapılan sabotaj eyleminin arkasında İran’ın olduğunu öne süren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un iddialarını reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı...

İran: Bolton’un iddiası 'komik'
İran, Birleşik Arap Emirlikleri karasularındaki dört gemiye yönelik yapılan sabotaj eyleminin arkasında İran’ın olduğunu öne süren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un iddialarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Bolton’un suçlamasını ‘komik’ olarak nitelendirerek bunu kesin bir dille reddettiğini duyurdu.

Açıklamada, “İran karşıtı yaklaşımları uzun geçmişe sahip kişilerin böyle gülünç bir iddiayı gündeme getirmesi garip bir şey değil” ifadelerine yer verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ABD konsolosluğundaki programı öncesi gazetecilere konuşan Bolton, Füceyre limanında, aralarında Suudi Arabistan’a ait 2 geminin de bulunduğu 4 gemiye yönelik saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328