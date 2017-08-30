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İran: Beşar Esad kırmızı çizgimizdir

İran liderinin Devrim Muhafızları Ordusu'ndaki temsilcisi Ali Saidi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın korunmasının İran'ın Suriye politikasının kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. İran'ın yarı resmi İSNA ajansının haberine...

İran: Beşar Esad kırmızı çizgimizdir
İran liderinin Devrim Muhafızları Ordusu'ndaki temsilcisi Ali Saidi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın korunmasının İran'ın Suriye politikasının kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti.

İran'ın yarı resmi İSNA ajansının haberine göre, Devrim Muhafızları'ndaki bir devrim teslim töreninde konuşan Saidi, İran'ın Suriye konusunda 4 kırmızı çizgisinin bulunduğunu söyledi.

Suriye'deki Ehli Beyte ait türbelerin teröristlerin eline geçmemesini İran'ın Suriye'deki önceliklerinden biri olduğunu söyleyen Saidi, Suriye'nin, İsrail'e karşı mücadele eden Direniş Cephesi safında kalmasının İran'ın ikinci kırmızı çizgisi olduğunu kaydetti.

Saidi, "İran'ı tehdit eden en büyük tehlike Suriye'yi Direniş Cephesi'nden ayırmaktır, tüm var gücümüzle bunu önlemeliyiz" diye konuştu.

İran'ın Suriye'deki üçüncü kırmız çizgisinin Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunmasını olduğunu ifade eden Saidi, Beşar Esad'ın varlığının İran'ın Suriye konusundaki dördüncü kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

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