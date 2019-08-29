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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi: Nükleer çalışmalarımız plana göre sürüyor
İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) Başkanı Ali Ekber Salihi, katıldığı bir etkinlikte 2015 İran Nükleer Anlaşması’nın, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmadığı aksine teknolojisini modernleştirmesine yardım ettiğini belirtti. İran...
DIŞ HABERLER 29.08.2019, 15:41
İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) Başkanı Ali Ekber Salihi, katıldığı bir etkinlikte 2015 İran Nükleer Anlaşması’nın, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmadığı aksine teknolojisini modernleştirmesine yardım ettiğini belirtti.
İran haber ajansı İrna’da yer alan habere göre, İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) Başkanı Ali Ekber Salihi, Elburz eyaletinde katıldığı bir etkinlikte konuştu. Salihi’nin, İran’ın nükleer faaliyetlerinin güçlü ve plana göre tüm alanlarda devam ettiğini belirterek; bu yüzden Trump’ın, 2015 Nükleer Anlaşması’nı ABD tarihinde yapılan en kötü anlaşma olarak nitelendirdiğini ifade ettiği belirtildi.
Ayrıca haberde, Sahili’nin, anlaşmanın İran’ın nükleer faaliyetlerini yavaşlatması ya da durdurması beklenirken, aksine anlaşmanın ülkeye alandaki teknolojisini modernleştirmesine yardım ettiği ve bu yüzden ABD Başkanı Donald Trump’ın yakındığını söylediğine yer verildi.
İran haber ajansı İrna’da yer alan habere göre, İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) Başkanı Ali Ekber Salihi, Elburz eyaletinde katıldığı bir etkinlikte konuştu. Salihi’nin, İran’ın nükleer faaliyetlerinin güçlü ve plana göre tüm alanlarda devam ettiğini belirterek; bu yüzden Trump’ın, 2015 Nükleer Anlaşması’nı ABD tarihinde yapılan en kötü anlaşma olarak nitelendirdiğini ifade ettiği belirtildi.
Ayrıca haberde, Sahili’nin, anlaşmanın İran’ın nükleer faaliyetlerini yavaşlatması ya da durdurması beklenirken, aksine anlaşmanın ülkeye alandaki teknolojisini modernleştirmesine yardım ettiği ve bu yüzden ABD Başkanı Donald Trump’ın yakındığını söylediğine yer verildi.
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