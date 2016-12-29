Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran, ateşkesi olumlu karşıladı.
İran, Suriye'de ateşkese nasıl bakıyor
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı

İran, ateşkesi olumlu karşıladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkitaşı Sergey Lavrov’la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’de kapsamlı ateşkes sağlanmasını olumlu karşıladı.

İran, ateşkesi olumlu karşıladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkitaşı Sergey Lavrov’la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’de kapsamlı ateşkes sağlanmasını olumlu karşıladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Suriye’deki son duruma ilişkin Zarif’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, görüşmede, “İkili Suriye’de kapsamlı ateşkes sağlanması olumlu karşılayıp, terörizme karşı ve DAEŞ, El Nursa ve onların müttefikleriyle mücadelenin devem ettirilmesinin altını çizdi.”

İkilinin, “İran, Rusya ve Türkiye arasında yapılan üçlü işbirliği çerçevesinde, Suriye rejimi ile muhalifler arasında Astana’da düzenlenecek görüşmeler konusunda sürekli istişareler ve koordinasyon halinde olmayı kabul ettiği” kaydedildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Iran. SuriyeAteşkes
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55