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İran alıkoyduğu İngiliz tankerini serbest bıraktı

İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında alıkoyduğu Stena Impero adlı İngiliz bandıralı petrol tankerini sabah saatlerinde serbest bıraktı. İran basını,...

DIŞ HABERLER 27.09.2019, 10:57
İran alıkoyduğu İngiliz tankerini serbest bıraktı
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında alıkoyduğu Stena Impero adlı İngiliz bandıralı petrol tankerini sabah saatlerinde serbest bıraktı.

İran basını, Stena Impero’nun Bandar Abbas Limanından sabah 07.00 sularında hareket ettiğini ve tüm mürettebatın iyi olduğunu duyurdu.

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