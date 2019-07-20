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İran: Alıkonulan geminin personeli, soruşturma bitene kadar gemide kalacak

İran () - İran’ın el koyduğu İngiliz tanker gemisinin İran balıkçı gemisiyle kazaya karıştığı, geminin Bender Abbas limanında olduğu ve 23 mürettebatın da soruşturma bitene kadar gemide kalacağı belirtildi. İran haber ajansı Fars...

İran: Alıkonulan geminin personeli, soruşturma bitene kadar gemide kalacak

İran () - İran’ın el koyduğu İngiliz tanker gemisinin İran balıkçı gemisiyle kazaya karıştığı, geminin Bender Abbas limanında olduğu ve 23 mürettebatın da soruşturma bitene kadar gemide kalacağı belirtildi.
İran haber ajansı Fars News’te yer alan haberde, İran’ın el koyduğu İngiliz tanker gemisi ‘Stena Impero’nun bir İran balıkçı teknesi ile kazaya karıştığı belirtildi. Ayrıca yetkililerin yaptığı açıklamada, geminin Hürmüzgan eyaletinde bulunan Bender Abbas limanına olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve geminin 23 mürettebatının da soruşturma bitene kadar gemide kalacağına yer verildi.
NE OLMUŞTU?
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda seyreden İngiliz tanker gemisine el koyduğunu duyurmuş, etkilerin yaptığı açıklamada; tanker gemisinin takip sistemini kapattığı, dolayısıyla İran tarafından yollanan sinyalleri alamadığı ve yanlış rotaya girdiği bildirilmişti. Bunun ardından İngiliz Savunma Bakanı Jeremy Hunt açıklama yaparak durumun ‘kabul edilemez olduğunu’ belirtmiş ve durumun çözülmesi için İran Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını açıklamıştı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’da basın mensuplarına İngiltere ile konuşacaklarını duyurmuştu.

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