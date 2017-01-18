İran: ABD’yi gözlemci sıfatıyla da istemiyoruz

Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana’da düzenlenecek müzakerelere ABD’nin katılmasına karşı olduğunu açıklayan İran, ABD’nin gözlemci sıfatıyla da müzakerelerde bulunmasına karşı olduğunu belirtti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’da gelen Suriye Başbakanı İmad Hamis ile yaptığı ikili görüşmenin ardından basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD’nin gözlemci sıfatıyla bile Astana müzakerelerinde yer almasına karşı olduklarını açıkladı.

ABD, gözlemci olmakla yetinmez

Velayeti, “ABD’nin gözlemci olarak da görüşmelerde bulunmasına karşıyız. ABD, katılırsa sadece gözlemci olmakla yetinmez. İran, Türkiye ve Rusya birlikte çalışarak bu sorunu çözmeli” dedi.

Türkiye ve Rusya olumlu baksa da biz karşıyız

Velayeti, Türkiye ve Rusya’nın ABD’nin Astana müzakerelerine katılmasına olumlu yaklaşsalar bile İran’ın buna olumlu bakmayacağının altını çizdi.

Velayeti, Suudi Arabistan ve Katar’ın da Suriye görüşmelerine katılmasına karşı olduklarını kaydetti.

Suriye Başbakanı, Ruhani ile görüştü

Suriye Başbakanı Hamis, Tahran’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Görüşmede Ruhani, Halep’in Suriye rejiminin kontrolüne geçmesi ve ateşkes sağlanmasının iki önemli adım olarak bu ülkedeki barış için zemin hazırladığını söyledi.

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- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’da bulunan Suriye Başbakanı İmad Hamis ile görüştü.