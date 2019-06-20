İran, ABD’ye ait İHA’yı düşürdüğünü duyurdu

İran () – İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Hürmüzgan eyaletinde ABD’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

İran haber kanalı Press TV’de yer alan habere göre, IRGC, Hava Kuvvetleri tarafından Hürmüzgan eyaletinin Kuhmubarek kenti sahilinde İran hava sahasını ihlal eden ABD’ye ait ‘Global Hawk’ insansız gözetleme uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Ayrıca haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Bill Urban’ın, “Bugün İran hava sahasında faaliyet gösteren herhangi bir ABD uçağı yok” ifadelerine yer verildi. Bu açıklamanın ardından da ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, ABD'ye ait bir İHA'nın Hürmüz Boğazı civarında uluslararası hava sahasında İran füzesiyle düşürüldüğünü duyurdu.