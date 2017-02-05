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İran, ABD’li güreşçilere vize yasağını kaldırdı

Ekber Karabağ / Tahran, 5 Şubat () - Tahran yönetimi, 16-17 Şubat’ta İran’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları’na ABD’li güreşçilerin katılmasına izin vereceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi,...

İran, ABD’li güreşçilere vize yasağını kaldırdı

Ekber Karabağ / Tahran, 5 Şubat () - Tahran yönetimi, 16-17 Şubat’ta İran’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları’na ABD’li güreşçilerin katılmasına izin vereceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'de bir federal yargıcın girişimiyle Trump'ın getirdiği vize yasağının durdurulması üzerine ABD’li güreşçilere İran vizesi verileceğini açıkladı. Tahran yönetimi, önceki gün aldığı kararla Washington yönetiminin İran vatandaşlarına uyguladığı vize kısıtlamasına misilleme olarak ABD’li güreşçilere İran’da düzenlenecek müsabakalara vize vermeyeceğini bildirmişti. Türkiye’nin de katılacağı Serbest Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları, 16-17 Şubat’ta İran’ın Kirmanşah şehrinde yapılacak.

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