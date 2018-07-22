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İran 11 askeri için "ağır intikam alacağını" açıkladı

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Temmuz () - Terör örgütü PKK'nın İran kolu olarak bilinen PJAK'ın düzenlediği saldırıda 11 askerini kaybeden İran, ağır intikam alacağını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan...

İran 11 askeri için "ağır intikam alacağını" açıkladı

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Temmuz () - Terör örgütü PKK'nın İran kolu olarak bilinen PJAK'ın düzenlediği saldırıda 11 askerini kaybeden İran, ağır intikam alacağını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, İran-Irak sınırında dün yaşanan ve 11 İranlı Devrim Muhafızının ölümüyle sonuçlanan saldırıdan yabancı istihbarat teşkilatlarını sorumlu tutarak ağır intikam alacaklarını söyledi.
İranlı sözcü, yaptığı yazılı açıklamada şunları yazdı:
"Yabancı istihbarat teşkilatlarını son olayın ağır intikamının gündemimizde olduğunu konusunda uyarıyoruz. Bu teşkilatlar terör örgütlerini destekleme ve teşvik etmekten vazgeçmezse İran güvenlik güçlerinin ağır demir yumruğuyla karşı karşıya kalacak ve doğrudan bedel ödemek zorunda olacak.”
Şerif, ABD ve müttefiklerin bölgede desteklediği teröristlerin can çekişmekte olduğunu savundu.
Dün İran'ın batısındaki Merivan kenti kırsalında çıkan çatışmada 11 İranlı asker yaşamını yitirmiş, sekiz asker yaralanmıştı. Bazı saldırganların da öldürüldüğü olayı PJAK terör örgütü üstlenmişti. (Fotoğraflı)

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