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Irak’ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 12’ye yükseldi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta protestocular iki hafta aranın ardından tekrar sokağa çıktı. Daha sonra ülkenin diğer kentlerinde de protestocuların sokağa çıktığı belirtilirken, ölü sayısının 12’ye yükseldiği açıklandı. Irak’ta...
DIŞ HABERLER 25.10.2019, 18:55
Irak’ın başkenti Bağdat’ta protestocular iki hafta aranın ardından tekrar sokağa çıktı. Daha sonra ülkenin diğer kentlerinde de protestocuların sokağa çıktığı belirtilirken, ölü sayısının 12’ye yükseldiği açıklandı.
Irak’ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan gösterilerde, hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye çıktığı duyuruldu. Yaklaşık bin kişilik grup, hükümet binaları, parlamento ve konsoloslukların bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmek istemiş, polis ise protestoculara biber gazıyla müdahale ederek, havaya ateş açmıştı.
Irak’ta 1 Ekim’de başlayan protesto gösterilerinde şu ana kadar 149 kişinin öldüğü bildirildi. Bağdat hükümeti, tansiyonu düşürmek için bir dizi reform paketi açıkladı. Reform paketinin açıklanmasının ardından iki haftalığına yatışan gösteriler, bugün tekrar şiddetlendi.
Irak’ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan gösterilerde, hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye çıktığı duyuruldu. Yaklaşık bin kişilik grup, hükümet binaları, parlamento ve konsoloslukların bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmek istemiş, polis ise protestoculara biber gazıyla müdahale ederek, havaya ateş açmıştı.
Irak’ta 1 Ekim’de başlayan protesto gösterilerinde şu ana kadar 149 kişinin öldüğü bildirildi. Bağdat hükümeti, tansiyonu düşürmek için bir dizi reform paketi açıkladı. Reform paketinin açıklanmasının ardından iki haftalığına yatışan gösteriler, bugün tekrar şiddetlendi.
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