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Irak’ta oyların tekrar sayılacağı merkezde yangın çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Haziran () – Irak’ta son seçimlere şaibe karışmasının ardından tekrar sayılmasına karar verilen oyların büyük bir bölümünün bulunduğu depoda yangın çıktı.Irak güvenlik kaynaklarının yerel basına verdiği...

Irak’ta oyların tekrar sayılacağı merkezde yangın çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Haziran () – Irak’ta son seçimlere şaibe karışmasının ardından tekrar sayılmasına karar verilen oyların büyük bir bölümünün bulunduğu depoda yangın çıktı.Irak güvenlik kaynaklarının yerel basına verdiği bilgilere göre Pazar günü Bağdat’ın doğusunda oy sandıklarının muhafaza edildiği depoların en büyüğünde, meclisin tekrar yapılmasını istediği sayım öncesinde yangın çıktı.
Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü sivil savunma otoritelerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.
Yangının nedeni henüz belirlenemezken, Irak 12 Mayıs’ta gerçekleşen millet vekili seçimlerinde popülist Şii lider Moqtada Sadr’ın sürpriz zaferinin ardından yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla 10 milyon oyun tekrar sayılmasına karar verilmişti.

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