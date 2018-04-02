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Irak’ta öldürülen 38 Hintli'nin bedeni Hindistan’a ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Nisan () – Irak’ın kuzeyinde Irak ve Şam İslami Devleti (IŞİD) tarafından öldürülen 38 Hintli inşaat çalışanının bedenleri Pazartesi günü Hindistan’a ulaştı. Irak’ta 2014 yılında IŞİD’in ele...

Irak’ta öldürülen 38 Hintli'nin bedeni Hindistan’a ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Nisan () – Irak’ın kuzeyinde Irak ve Şam İslami Devleti (IŞİD) tarafından öldürülen 38 Hintli inşaat çalışanının bedenleri Pazartesi günü Hindistan’a ulaştı.
Irak’ta 2014 yılında IŞİD’in ele geçirdiği Musul kentinde teröristler Irak’lı bir inşaat şirketi tarafından işe alınan 40 Hintli inşaat işçisini kaçırıp öldürmüştü. Irak’ın geçen yıl Musul’u tekrar almasıyla keşfedilen toplu mezarda bulunan işçilerin bedenleri geçen ay Irak’lı yetkililer tarafından belirlendi.
İşçilerin bedenlerini havaalanında karşılayan Hindistan Dış İlişkiler Devlet Bakanı Vijay Kumar Singh, ölü bedenler uçaktan indirilirken hazır ol konumunda bekledi. IŞİD’İ “çok acımasız bir terör örgütü” olarak tanımlayan Singh basına yaptığı açıklamada, “Bütün terör eylemlerine karşıyız. İnsanlarımız onların mermilerine yenik düştü” dedi.

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