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Irak’ta minibüse yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü, 6 yaralı
Irak'ta, Kerbela şehrinin dışında bomba yerleştirilen bir minibüste patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre patlama, Kerbela ile El...
DIŞ HABERLER 20.09.2019, 22:25
Irak'ta, Kerbela şehrinin dışında bomba yerleştirilen bir minibüste patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre patlama, Kerbela ile El Hilla kenti arasında bulunan Irak ordusunun kontrol noktasında meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğu öğrenildi. Yetkililer, terör eyleminden şüphelenildiğini duyurdu.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre patlama, Kerbela ile El Hilla kenti arasında bulunan Irak ordusunun kontrol noktasında meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğu öğrenildi. Yetkililer, terör eyleminden şüphelenildiğini duyurdu.
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