Irak’ta KYB petrol istasyonunu ele geçirdi



Irak'ın Süleymaniye ilinden Kerkük’e giren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Ceyhan'a petrol akışını sağlayan kentin güneyindeki IT1 ham petrol istasyonunu ele geçirdi. KYB’nin istasyonun kontrolünü ele geçirmesi ve orada çalışan memurları çıkarması nedeniyle petrol sevkiyatı durduruldu.

Türkmeneli TV’nin yayınladığı görüntülerde KYB'ye ait askeri araçların ve militanların Kuzey Petrol Şirketi’ne ait olan IT1 pompalama istasyonunun girişinde olduğu görülüyor.

ITC Başkanı Salihi acil basın toplantısı düzenledi

Olayın ardından, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı milletvekili Erşet Salihi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı milletvekili Hasan Turan Kerkük'te basın toplantısı düzenledi. Yaşananların merkezi hükümetin zayıflığını gösterdiğini kaydeden Salihi, yaşanan bu gelişmenin Kerkük'ün geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

Salihi “petrol istasyonunun ele geçirilmesinin Başbakan Haydar El Ibadi ve Petrol Bakanı'nın sorumluluğunda” olduğunu söyledi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı milletvekili Hasan Turan da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kerkük'te yaşananların yasaların açık ihlali olduğunu belirten Turan, ''Irak anayasasında petrol ve gazın Iraklıların mülkü olduğunu kesinleştirmiştir ve Kerkük'te bulunan doğal kaynaklar da tüm Kerküklülerin mülküdür. '' dedi.

''Kerkük petrolü şahısların ve kendi aralarında yarışan Kürt siyasi partilerinin olmamalıdır.'' diyen Turan, bu meselenin çözümünün Bağdat ile Erbil arasında ve diğer taraflar ile yapılan anlaşmaların şeffaflığında olduğunu işaret etti. Turan, ayrıca bu anlaşmalar düzenlenirken Kerküklü milletvekillerinin de görüşünün alınması gerektiğini ifade etti.

Turan, ''Kerkük petrolü, Kelek, Baziyan, Bağdat ve İran'a sevk ediliyor diyorlar ama Kerküklüler yer altı kaynaklarının nereye sevk edildiğini bilmiyor.'' dedi. Elde edilen gelirlerin Erbil'de bir bankaya bırakıldığını, Kerkük İl Meclisi hesabına bırakılmadığını ifade eden Turan, “neden bu gelirden bir millet faydalanıyor da diğer milletler faydalanmıyor?'' diye sordu.

Türkmen yetkililerden tepki yağdı

Türkmenler Süleymaniye'den zırhlı araçlarla gelen KYB militanlarının, Kerkük'ten Ceyhan'a petrol akışını sağlayan Kerkük'teki IT1 istasyonunu basıp kontrolü ele geçirmesine tepki gösterdi. Türkmeneli Partisi genel başkanı Riyaz Sarıkahya , KYB'ye bağlı bir gücün IT1 istasyonunu ele geçirmesinin yasalara aykırı olduğunu kaydetti. Irak Türkmen Cephesi sözcüsü ve Kerkük İl Meclis üyesi Ali Mehdi ise, yaşanan bu olayın Irak merkezi hükümetinin ülkenin petrol kaynaklarının kontrolünü kaybettiğini gösterdiğini ifade etti. Kerkük İl Meclisi Türkmen üyesi Necat Hüseyin ise, KYB’nin IT1 ham petrol istasyonundaki memurları ve çalışanları dışarı çıkardığını açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklama da Kerkük İl Meclisi Türkmen üyesi Tahsin Kahya'dan geldi. Kahya, petrolün sadece belli bir kesimin olmadığını, tüm Iraklıların malı olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü:

Tv kaydı görüntüler

Memurların istasyondan çıkışı

ITC başkanı Salihi'nin basın toplantısı ve konuşması

Türkmen yetkililerin açıklamaları