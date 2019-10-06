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Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 93’e yükseldi
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 93'e yükselirken, yaralı sayısının ise 4 bine yaklaştığı belirtildi. Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış...
DIŞ HABERLER 06.10.2019, 15:49
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 93'e yükselirken, yaralı sayısının ise 4 bine yaklaştığı belirtildi.
Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 93'e çıktığını, yaralı sayısının ise 3 bin 978 olduğunu duyurdu.
Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 93'e çıktığını, yaralı sayısının ise 3 bin 978 olduğunu duyurdu.
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