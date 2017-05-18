Irak ve Suriye, IŞİD'e karşı ortak mücadeleyi görüştü

Ersin Arslan / Stockholm, 18 Mayıs () - Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Faleh al-Fayad, Şam'da IŞİD'e karşı doğrudan askeri işbirliği konusunu görüştü.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Esad ve al-Fayad, "Irak ordusunun Musul'da elde ettiği zaferler ışığında sınırın her iki tarafında askeri işbirliği için gereken adımları" görüştüler.

SANA haberinde, "Cumhurbaşkanı Esad ve konuğu al-Fayad, Suriye ve Irak orduları arasında terörle ortak bir mücadele yürütebilmek için direkt olarak işbirliğinin nasıl yapılabileceğine ilişkin tüm olasılıklar üzerinde durdular" denildi.

Habere göre, olası işbirliği kapsamında, her iki ülke savaş uçakları IŞİD mevzilerini vurmak için ortak operasyonlar da yürütülebilecek.