Irak Türkleri, KKTC’nin 37. Kuruluş yıldönümü kutlamalarına Katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37’nci kuruluş yıldönümü Antalya’da düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na KKTC ve Türk Bayrakları asıldı.

Düzenlenen törene KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, KKTC Turizm Bakanlığı Antalya Temsilcisi Nazmi Pınar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi üyeleri, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türk Ocakları Antalya Şubesi, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği, çeşitli siyasi parti üyeleri ve Kıbrıs gazileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, “Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyeti 37 yaşındadır. Anavatan ile birlikte el ele, iş birliği içerisinde gelişmekte ve güçlenmektedir. Bugünlere gelmemizde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Anadolu halkının bize gösterdiği yakın destek, birlik, beraberlik ve sevgi ile tüm bu zorlukların üstesinden geldik" dedi.



Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 Kasım 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyurduğu gündür. 37 yıl önce kurulan KKTC, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası olmuştur” ifadesini kullandı.

Haber: Özlem Gültekin