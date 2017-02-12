Irak'taki terör olaylarında 7 kişi öldü 19 kişi yaralandı

Irak'ta güvenlik olayları kapsamında başkent Bağdat ve diğer illerde meydana gelen patlamalarda 7 kişi öldu, 19 kişi de yaralandı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Bağdat'ın El Reşid kasabasında halk pazarı yakınında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Başka bir can kaybı da Bağdat'ın el Medya semtinde yaşandı. Tüp İstasyonu yakınında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Öte yandan Selahattin ilinin El Kadisiyye bölgesinde bomba yüklü bir aracın, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmek istenirken patlaması sonucu bomba imha uzmanı yaşamını yitirdi.