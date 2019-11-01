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Irak'ta, hükümet karşıtı protestolarda 5 günde 100 ölü, 5 bin 500 yaralı
Irak’ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda, 25-30 Ekim tarihleri arasında 100 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı...
DIŞ HABERLER 31.10.2019, 14:34
Irak’ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda, 25-30 Ekim tarihleri arasında 100 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protestolarda 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Öte yandan, 399 kişinin gözaltına alındığı, 343’ünün serbest bırakıldığı ve 98 kamu binasının protestolarda hasar gördüğünü duyuruldu.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, göstericilere ve güvenlik güçlerine, gerginlikten uzak durma konusunda ve daha fazla zayiat verebilecek kasıtlı veya istenmeyen şiddetten kaçınma çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protestolarda 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Öte yandan, 399 kişinin gözaltına alındığı, 343’ünün serbest bırakıldığı ve 98 kamu binasının protestolarda hasar gördüğünü duyuruldu.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, göstericilere ve güvenlik güçlerine, gerginlikten uzak durma konusunda ve daha fazla zayiat verebilecek kasıtlı veya istenmeyen şiddetten kaçınma çağrısında bulundu.
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