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Irak'ta çatışmalar ve şiddet olayları sürüyor

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 22 Aralık, () - Irak genelinde şiddet olayları ve askeri operasyonlar devam ediyor. Musul ve Kerkük çevresindeki çatışma ve saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, IŞİD militanlarına ağır...

Irak'ta çatışmalar ve şiddet olayları sürüyor

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 22 Aralık, () - Irak genelinde şiddet olayları ve askeri operasyonlar devam ediyor. Musul ve Kerkük çevresindeki çatışma ve saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, IŞİD militanlarına ağır kayıplar verdirildi.

Musul'un Gökçeli bölgesinde bomba yüklü üç araçla intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılar sonucu 15'i sivil olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları en yakın hastanelere kaldırdı.

Bu arada Irak Savunma Bakanlığı, Musul'un Tel Abta kasabasına düzenlenen hava saldırısında, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 70 IŞİD militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise, Musul'un doğusunda insani yardım dağıtımı sırasında düzenlenen iki ayrı terör saldırısında 4'ü yardım görevlisi 11 kişinin öldüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Grandi düzenlenen saldırıyı kınadı.

Kerkük'e bağlı Havice ilçesine düzenlenen hava saldırısında terör örgütü IŞİD'in iki üst düzey yöneticisi öldürüldü. Anbar'ın batısında yer alan Akkaşat bölgesinde ise terör örgütü IŞİD'e ait silah deposu imha edildi. IŞİD, Musul batısındaki Türkmen Telefer ilçesine bağlı El Şaria'a El Sufla köyünde bulunan Haşdi Şabi güçlerine saldırdı, Haşdi Şabi güçleri tarafından püskürtülen saldırıda 24 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

 

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