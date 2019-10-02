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Irak Sağlık Bakanlığı: Protestolarda 1 kişi öldü, 200 kişi yaralandı
Irak Sağlık Bakanlığı, düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını açıkladı. Irak’ta düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda ölü ve yaralı sayısına dair açıklama,...
DIŞ HABERLER 02.10.2019, 00:46
Irak Sağlık Bakanlığı, düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Irak’ta düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda ölü ve yaralı sayısına dair açıklama, Irak Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 40’ının güvenlik güçlerinden olduğu belirtildi.
Irak’ta düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda ölü ve yaralı sayısına dair açıklama, Irak Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 40’ının güvenlik güçlerinden olduğu belirtildi.
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