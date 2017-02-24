Irak Ordusu IŞİD hedeflerini Suriye’de ilk kez havadan vurdu

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Irak Ordusu’nun Suriye’de ilk kez IŞİD hedeflerini havadan vurduğunu açıkladı.

İbadi açıklamasında Ebu Kemal ve Hüseybah şehirlerinde IŞİD hedeflerinin vurulduğunu ve saldırıların Bağdat’taki bombalı araç saldırılarını yapan teröristlerin Suriye’deki bağlantısı ile ilişkili olduğunu belirtti. Irak Başbakanı, Hava Kuvvetleri’nin F-16 savaş uçaklarıyla Cuma günü öğleden sonra 3.35’te başlattıkları hava bombardımanının başarılı bir biçimde sonuçlandığını ifade etti. Iraklı hükümet görevlileri Musul’un batısında IŞİD ile mücadelelerinin istedikleri gibi devam ettiğini, şehrin hemen hemen yarısının IŞİD’den temizlendiğini bilgisini verdi. Irak ordusunun ilerleyişi IŞİD’li teröristleri şehrin batısına doğru püskürterek sürüyor. Birleşmiş Milletler 750 bin civarında sivilin Musul’un batısında savaşın ortasında sıkıştığını tahmin ediyor.