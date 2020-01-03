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Irak Cumhurbaşkanı, ABD’nin Süleymani’ye yönelik saldırısını kınadı
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin başkent Bağdat’ta öldürülmesini kınadı. Berhem Salih, ABD’nin bu saldırısının, Irak’ın bağımsızlığını ihlal ettiğini...
DIŞ HABERLER 03.01.2020, 15:44
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin başkent Bağdat’ta öldürülmesini kınadı.
Berhem Salih, ABD’nin bu saldırısının, Irak’ın bağımsızlığını ihlal ettiğini belirterek, tüm tarafları sağduyulu olmaya çağırdı. Salih, "Ülkenin milli çıkarları için herkesi akıl ve bilgeliğin sesine kulak vermeye çağırıyoruz. Irak’ta ve bölgede kuşkusuz güvenlik etkileri ve yankıları olacak bu saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Berhem Salih, ABD’nin bu saldırısının, Irak’ın bağımsızlığını ihlal ettiğini belirterek, tüm tarafları sağduyulu olmaya çağırdı. Salih, "Ülkenin milli çıkarları için herkesi akıl ve bilgeliğin sesine kulak vermeye çağırıyoruz. Irak’ta ve bölgede kuşkusuz güvenlik etkileri ve yankıları olacak bu saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
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